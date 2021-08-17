شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كارتيرون قائد الزمالك لاستعادة درع الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع جماهير الزمالك أمال عريضة على المدير الفنى للفريق الأول بالقلعة البيضاء الفرنسى باتريس كارتيرون من أجل التخطيط القوى لاستعادة لقب الدورى الممتاز هذا الموسم فى ظل مواصلة الصدارة.

يمتلك كارتيرون فكر قوى وعقل مدرب بمكنه من التخطيط الجيد للفوز فى جميع المباريات المقبلة المتبقية للفريق الأبيض لحسم لقب الدورى.

و ساهم كارتيرون فى تصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37.

ويعقد كارتيرون جلسات بصفة مستمرة مع اللاعبين من أجل تلاشى التحذيرات القوية فى المباريات الأربعة المقبلة و توخى الحذر من الإستهانة بأى فريق فى أى مباراة قادمة من أجل إسعاد الجماهير البيضاء

ويرصد الخليج 365 لقطات للمدير الفنى الفرنسى للفريق الأبيض باتريس كارتيرون فى الصور التالية :