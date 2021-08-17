شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى مهمة ملاحقة الزمالك أمام الطلائع الليلة باستاد السويس فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الأهلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضيفاً ثقيلا على نظيره طلائع الجيش على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً على نظيره انبى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الطلائع من سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء ، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة مواصلة نغمة الانتصارات لملاحقة الزمالك على قمة المسابقة التي يحتلها بفارق نقطتين عن المارد الأحمر وتنتظره مواجهة مع وادى دجلة اليوم أيضاً ،ونجح الأهلي فى الفوز بأربعة مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ثم فاز بصعوبة على الإنتاج الحربى ثم على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف ثم على سيراميكا برباعية دون رد ثم تعادل مع الاسماعيلى ثم فاز على انبى بهدفين دون رد.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الليلة عمرو السولية بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة انبى بينما يستمر غياب الثنائى محمد شريف ووليد سليمان بسبب الإصابة في العضلة الخلفية فيما يعود المغربى بدر بانون بعد تعافيه من فيروس كورونا.

ويراهن الاهلى على مواصلة انتصاراته في الجولات المتبقية للدوري أملا في تعثر الزمالك والصعود لقمة المسابقة والارتكان لأفضلية المواجهات المباشرة التي تصب في صالح المارد الأحمر الذى نجح في الفوز على الفارس الأبيض ذهاباً والتعادل معه إياباً بهدف لكل فريق.

ويتبقى للأهلى 4 مباريات مع " طلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام"بينما يتبقى للزمالك 4 مباريات مع "وادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".

في المقابل ، طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بالعودة لقطار الفوز لاسيما في ظل حالة الإحباط التي سيطرت الفريق بفقدان فرصة الظهور الافريقى بالكونفدرالية ، مشدداً على رفضه تكرار الاخطاء الدفاعية التى كلفت الفريق أربعة أهداف بجانب إهدار فرص سهلة أضاعت مباراة سموحة من بين أيديهم.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى عمرو مرعى ومحمد ناصف لاعبا الفريق فى مواجهة الاهلى بعد انتهاء الايقاف حيث غاب الثنائى فى مباراة سموحة الاخيرة بسبب الحصول على الانذار الثالث بالنسبة لمرعى والطرد بالنسبة لمحمد ناصف فى مواجهة بيراميدز التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

واستحق فريق طلائع الجيش لقب الحصان الأسود في الموسم الجاري، بعدما قدم أداءً غير متوقع رغم البداية المتعثرة وحالة عدم الاستقرار الفني إلا أنه تحت قيادة عبد الحميد بسيوني نجح في تخطي جميع الأزمات ليتحول إلى فريق أخر ينافس على المراكز المتقدمة بجدول الدوري ويعول على جهود نجومه عمرو جمال ومهند لاشين وناصر منسى ومحمد بسام في تعطيل مسيرة الاهلى.