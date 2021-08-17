شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته الليلة أمام وادى دجلة للحفاظ على قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء نظيره وادى دجلة على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على الاسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار السادس على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى لمواصلة خوض اللقاءات المتبقية بالدوري بشعار "لا بديل عن الفوز" لعودة الدرع لإحضان ميت عقبة بعد خمسة مواسم كاملة من الغياب، حيث إن كل الأمور ستحسم بأقدم لاعبيه دون النظر لنتائج الأهلى الذى خسر نقطتين بالتعادل مع الاسماعيلى في الجولة 29 للمسابقة.

ويستعيد الزمالك في مباراة الليلة جهود المغربى أشرف بن شرقى هداف الفريق بعد غيابه عن مواجهة الاسماعيلى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فيما يعود محمود علاء مدافع الزمالك للتشكيل الأساسى للفريق الأبيض في ظل غياب محمود حمدى الونش، للإيقاف بعدما تلقى اللاعب البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة الإسماعيلى ، كما ستشهد تشكيلة الزمالك لمواجهة وادى دجلة تواجد أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى في ظل غياب محمد عبد الشافى للإيقاف بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء الدراويش، ويفضل كارتيرون استمرار يوسف أوباما في الخط الأمامى مع تواجد بن شرقى لزيادة النزعة الهجومية، مع تواجد شيكابالا على مقاعد البدلاء واستخدامه كورقة رابحة خلال سير اللقاء.

في المقابل ، طالب عبد الباقى جمال المدير الفني لوادى دجلة بالتمسك بالأمل الأخير للنجاة من الهبوط عن طريق الفوز بالمباريات المتبقية للفريق بجدول المسابقة بداية من مواجهة الزمالك الليلة مشدداً على أن دجلة فريق كبير ولايخشى أي منافس وبإمكانه الخروج بنتيجة إيجايبة مثلما فعلها في الدور الأول للدوري وتعادل سلبياً مع الفارس الأبيض، ويعول دجلة على تألق حارسه محمد عبد المنصف في مباراة الليلة للحفاظ على عرين الغزلان من الهجمات البيضاء المتوقعة.