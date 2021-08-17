تشكيل الزمالك المتوقع أمام وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الفريق ضد وادي دجلة خلال منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وادي دجلة في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري.

ومن المتوقع أن يستمر كارتيرون في الدفع بسيف الدين الجزيري في هجوم الفريق الأبيض، على أن يعود أشرف بنشرقي لتشكيل الفريق بعد نهاية الإيقاف.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد وادي دجلة:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمد عبدالغني، أحمد أبوالفتوح

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد "زيزو"، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.