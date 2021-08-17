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تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش بالدوري.

ويلتقي الأهلي نظيره طلائع في مباراة ضمن الأسبوع 31 من منافسات دوري WE المصري، مساء اليوم الثلاثاء.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.

ويعود أليو ديانج للتواجد في وسط الملعب بجوار حمدي فتحي، أمامهم ثلاثي مكون من (أفشة، حسين الشحات، محمود كهربا) وفي المقدمة مهاجم وحيد والتر بواليا.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة طلائع الجيش بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر ابراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي.

ثلاثي ما قبل المهاجم: محمد مجدي "أفشه"، حسين الشحات، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

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