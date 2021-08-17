تقارير: وكيل رونالدو عرض خدماته على سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

فجرت تقارير إيطالية، اليوم الثلاثاء، مفاجأة مدوية بشأن مستقبل كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، مؤكدة أن وكيل البرتغالي عرض خدماته على مانشستر سيتي الإنجليزي.

وانتقل رونالدو إلى صفوف يوفنتوس مطلع موسم 2018/2019 قادمًا من ريال مدريد، ولم يتبق في عقده سوى موسم واحد حيث من المقرر أن ينتهي تعاقده مع بيانكونيري بنهاية يونيو 2022.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو عرض خدماته على مانشستر سيتي، مشيرة إلى أن يوفنتوس لن يمانع بيع البالغ من العمر 36 عاما مقابل الحصول على 25 مليون جنيه استرليني فقط.

وأوضحت الصحيفة أن مستقبل رونالدو مع السيدة العجوز لم يعد واضحًا خاصة مع عدم تمديد عقده حتى الآن، بالإضافة لارتباطه بالانضمام لأكثر من نادٍ خلال فترة الانتقالات الصيفية مثل باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولفت التقرير إلى أن حاجة مانشستر سيتي للتعاقد مع مهاجم مميظ وتعذر إتمام صفقة انتقال هاري كين لاعب توتنهام إلى ملعب الاتحاد، قد تسهل مهمة انضمام رونالدو لكتيبة بيب جوارديولا.

من جانبها، قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن تلك الصفقة ستكون بمثابة "خيانة" من جانب رونالدو لجماهير مانشستر يونايتد التي طالما ارتبطت بلاعبها السابق.

وسبق وقضى رونالدو 6 مواسم في ملعب أولد ترافورد بين عامي 2003 و2009 خاض خلالهم 292 مباراة وسجل 118 هدفًا.