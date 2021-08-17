محمد الفلاح - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

يستضيف الزمالك نظيره وادي دجلة، الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الـ31 من منافسات الدوري المصري.



ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار، من أجل مواصلة اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، والحصول على اللقب الغائب منذ 6 سنوات.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين أمام الأهلي صاحب المركز الثاني، قبل 4 جولات من النهاية.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على ملامح التشكيلة التي سيواجه بها وادي دجلة.

المدرب الفرنسي استقر على الدفع بالثنائي محمود علاء وأحمد فتوح، لتعويض غياب الثنائي محمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالشافي بسبب الإيقاف.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ووادي دجلة في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.