تحديد مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

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حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022، خلال الجولتين الأولى والثانية.



ويستهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل، حيث يستضيف أنجولا في الجولة الأولى، قبل أن يحل ضيفا على الجابون.

وتلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بموعد مباراة أنجولا في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم.

وحدد الكاف يوم ٢ سبتمبر/أيلول المقبل موعدا لمباراة مصر وأنجولا، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الدفاع الجوي.

كما حدد "الكاف" يوم ٥ سبتمبر/أيلول موعدا لمباراة مصر والجابون في الجولة الثانية.

ومن المُقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابون.

وتتولى قنوات "بي إن سبورتس" نقل مباريات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

يُذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر أعلن قائمة اللاعبين المحترفين المقرر انضمامهم للمعسكر المقبل، وشملت محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وأحمد حجازي، مدافع الاتحاد السعودي، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، ومصطفي محمد نجم جالطة سراي.