بطولة السعودية: الاتحاد يستعيد توازنه بثلاثية في مرمى الرائد

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الرياض: استعاد الاتحاد توازنه سريعاً وعوّض خسارته الافتتاحية أمام الفيحاء، وذلك بالفوز على ضيفه الرائد 3-0 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في مباراة مقدمة من المرحلة الثانية من الدوري السعودي لكرة القدم أقيمت الإثنين لانشغاله بخوض نهائي بطولة الأندية العربية الأبطال السبت المقبل.

وتناوب على تسجيل الأهداف فهد المولد (7 من ركلة جزاء) والمصري احمد حجازي (15) والبرازيلي رومارينيو داسيلفا (42).

وشهدت المباراة الحضور الأعلى منذ قرار عودة الجماهير، إذ احتشد 23199 متفرجاً في المدرجات لمساندة الاتحاد الذي سجل أولى نقاطه للموسم الجديد، بينما تجمد الرائد عند ثلاث نقاط.

إلى المغرب

ويغادر الاتحاد الثلاثاء إلى المغرب لمواجهة الرجاء البيضاوي السبت المقبل في نهائي بطولة الأندية العربية الأبطال.

ولم يمهل الاتحاد ضيفه سوى خمس دقائق حتى افتتح التسجيل من ركلة جزاء نفذها فهد المولد ولعب الكرة على يسار احمد الرحيلي (7).

ولاحت فرصة للرائد لمعادلة النتيجة لكن رأسية محمد سالم علت العارضة (10)، ثم رد الاتحاد بتسديدة قوية من غاري رودريغيس من الرأس الأخضر مرت بجوار القائم (11).

ومن ركلة حرة، عزز الاتحاد تقدمه بهدف ثان عندما ارتقى المصري احمد حجازي للكرة ولعبها برأسه داخل المرمى (15).

ورغم تراجع أداء الاتحاد، إلا أنه نجح في إضافة هدف ثالث بعد هجمة منسقة واجه على إثرها البرازيلي رومارينيو داسيلفا المرمى ولعب الكرة على يسار احمد الرحيلي (42)، ثم تهيأت فرصة للاتحاد لتسجيل هدف رابع لكن رأسية رومارينيو مرت بجانب القائم (45).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، تهيأت فرصة للرائد لكن كرة خالد الخثلان مرت بجانب القائم (48)، اتبعه احمد الزين بتصويبة قوية تصدى لها الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي وأمسكها على دفعتين (53).

وكرر اللاعب نفس المحاولة لكن كرته هذه المرة علت العارضة (64) قبل أن تغيب الفرص عن المرميين حتى نهاية اللقاء.