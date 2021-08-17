شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ضيفا ثقيلا اليوم على إنبى باستاد بتروسبورت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق إنبى نظيره الإسماعيلى في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الدراويش من الزمالك بهدفين دون رد في نفس الجولة .

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً .

فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بإستغلال حالة الاجهاد البدنى التي يعانيها الاسماعيلى لإستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق البترولى منذ 16 يونيو الماضى حينما فاز على البنك الاهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 26 للمسابقة، ويفتقد انبى جهود قائده رامى صبرى في مباراة الليلة بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في مواجهة الاهلى .

بينما طالب إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلى لاعبيه بتصحيح مسار الفريق بعد الخسارة من الزمالك للتقدم في سباق مراكز المسابقة،ويستعيد الدراويش جهود لاعبه محمد حسن بعد انتهاء الإيقاف فيما يستمر غياب عبد الرحمن مجدى.