شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات يمثل منتخب مصر فى قرعة أمم أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر محمد بركات مدير منتخب مصر الأول، قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام اليوم الثلاثاء في الكاميرون ، وتنطلق في يناير المقبل .

وتأهل منتخب مصر إلى أمم إفريقيا بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات على توجو مرتين وجزر القمر و3 تعادلات مع كينيا مرتين ومع جزر القمر أيضاً.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لخوض منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 .

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، انطلاق معسكر الفراعنة يوم 28 أغسطس الجارى استعدادا لخوض مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث يفتتح المنتخب مشواره بمواجهة أنجولا والجابون.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتى تنطلق فى سبتمبر المقبل، ويقع المنتخب فى المجموعة السادسة مع منتخبات أنجولا والجابون وليبيا.