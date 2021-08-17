مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت حدة وتيرة المباريات تزداد مع عودة الدوريات الأوروبية والدوري السعودي، واقتراب نهاية بعض الدوريات العربية.



رحلتنا مع مباريات اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 ستبدأ من الوطن العربي وستمر عبر أوروبا وتنتهي في أمريكا الجنوبية.

سنكون على موعد اليوم مع مباريات في الدوري المصري الممتاز الذي اقترب من نهايته، وفي ملحق دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الألماني، كذلك تنتظرنا مباراة في كوبا ليبرتادوريس.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 في أهم البطولات والقنوات الناقلة.

تستأنف مباريات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز اليوم، وستقام 4 مباريات، الأولى ستجمع بين الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، والثانية ستجمع بين إنبي والإسماعيلي.

كما ستقام مباراتا قطبي الكرة المصرية في نفس التوقيت، وسيواجه الأهلي طلائع الجيش، والزمالك وادي دجلة.

الصدام الأول بين قطبي الكرة الألمانية في الموسم الجديد سيكون اليوم، حيث سيواجه بايرن ميونخ بروسيا دورتموند في كلاسيكير السوبر الألماني الذي أصبح معتادا في السنوات الأخيرة.

تبدأ اليوم مباريات الملحق المؤهل لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا، وسيواجه نادي سالزبورج بروندبي وشريف تيراسبول دينامو زغرب وموناكو شاختار دونيتسك.

صراع برازيلي على بطاقة العبور من ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس سيحتدم صباح يوم الأربعاء، بطلاه هما بالميراس وساو باولو.