شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستدرج سيراميكا اليوم فى مواجهة مثيرة على استاد الإسكندرية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره سيراميكا في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل سيراميكا مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

فيما يحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ 5 يوليو الماضى حينما فاز على الاسماعيلى بهدفين مقابل هدف لإنهاء الموسم في مركز متقدم يليق بإمكانيات زعيم الثغر.

في المقابل طالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا من لاعبيه ضرورة خطف النقاط الثلاث للتقدم في سباق مراكز المسابقة بعد وداع منطقة الخطر بجدول الدوري.