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5 معلومات عن مباراة الزمالك ودجلة اليوم الثلاثاء 17 / 8 / 2021 فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع وادى دجلة على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

ترتيب الزمالك ووادى دجلة فى جدول الدوري 

يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.

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نتيجة أخر ظهور للزمالك ووادى دجلة فى الدوري 

فاز الفارس الأبيض على الإسماعيلي بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

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أحمد جعفر هداف الزمالك وعلاء "عميل مزدوج"

أحمد جعفر هداف الزمالك أمام دجلة برصيد 4 أهداف وبفارق هدف وحيد عن محمود علاء الذي يتصدر قائمة هدافي دجلة أمام الزمالك برفقة السورى عبد الفتاح الأغا والسنغالي إبراهيما نداي برصيد هدفين لكل لاعب.

 

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18 مباراة جمعت الزمالك مع دجلة 

18 مباراة جمعت الزمالك ووادى دجلة في مسابقة الدوري منذ صعود دجلة للممتاز موسم 2010-2011، الأرقام تعطى تفوقا كبيرا جداً للزمالك بـ 9 انتصارات و26 هدفاً، بينما لم يحقق دجلة أى فوز واكتفى بـ9 تعادلات و12 هدفاً.

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الرباعية أكبر انتصار للأبيض أمام وادى دجلة

أكبر انتصار حققه الزمالك ضد وادي دجلة كان في 20 سبتمبر 2011 فى دور الـ16 بكأس مصر وفاز بنتيجة 4/ 1

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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