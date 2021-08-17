شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والطلائع اليوم الثلاثاء 17 / 8 / 2021 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلي مع نظيره طلائع الجيش على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة بالسطور التالية..

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش فى جدول الدوري

يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

نتيجة أخر ظهور للأهلى والطلائع فى الدوري

حقق المارد الأحمر فوزاً على نظيره انبى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الطلائع من سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

غيابات الأهلي وطلائع الجيش فى مباراة الليلة

يغيب عن الأهلي في مباراة الليلة عمرو السولية بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة انبى بينما يستمر غياب الثنائى محمد شريف ووليد سليمان بسبب الإصابة في العضلة الخلفية فيما يعود المغربى بدر بانون بعد تعافيه من فيروس كورونا.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى عمرو مرعى ومحمد ناصف لاعبا الفريق فى مواجهة الأهلى بعد انتهاء الايقاف حيث غاب الثنائى فى مباراة سموحة الاخيرة بسبب الحصول على الانذار الثالث بالنسبة لمرعى والطرد بالنسبة لمحمد ناصف فى مواجهة بيراميدز التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1.

عماد متعب الهداف التاريخى للأهلى في الطلائع

عماد متعب، مهاجم الأهلى السابق، هو الهداف التاريخى للقاءات الأهلى وطلائع الجيش، بعدما نجح فى تسجيل سبعة أهداف فى شباك فريق الطلائع ، بينما الثنائى دودزى دوجبى وصلاح أمين هدافا الطلائع فى شباك الأهلى برصيد هدفين.

18 مباراة كلين شيت للأهلى أمام الطلائع

نجح الأهلى فى الخروج بشباك نظيفة أمام طلائع الجيش فى 18 مباراة، بينما نجح الطلائع فى الخروج بشباك نظيفة فى مباراتين.