شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطوى صفحة أسوان استعداداً للمقاصة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، صفحة مباراة أسوان، استعداداً للقاء المقبل أمام مصر المقاصة، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويسعى المقاولون إلى حصد الثلاث نقاط أمام الفريق الفيومى، لختام مسابقة الدورى العام بشكل أفضل بعد موسم صعب خاضه ذئاب الجبل شهد تراجعاً كبيراً في نتائجهم.

وكان المقاولون قد تتلقى 4 هزائم متتالية بدأت بالخسارة من طلائع الجيش ثم الأهلى وبيراميدز والمصرى، وهو ما جعل الفريق في موقف حرج بجدول المسابقة قبل أن ينتزع ثلاث نقاط ثمينة من الجونة.

ويترقب مسئولو المقاولون العرب موقف نجوم الدكة في القطبين من الأهلي والزمالك، خلال الميركاتو الصيفي القادم للتعاقد معهم من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن المقاولون أجل ملف الصفقات الجديدة بشكل مؤقت حتى الاطمئنان على الفريق في جدول الدوري.

وشدد عادل على أن المقاولون لن يتخلى عن أي لاعب من العناصر الأساسية بالفريق وفي مقدمتهم محمد مجلي لاعب وسط الفريق، بعدما ارتبط اسمه بالأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة.