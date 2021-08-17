شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الدور التمهيدى الثانى ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات الدور التمهيدى الثانى ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، التى تستضيفها بريطانيا خلال الفترة بين 16 إلى 22 أغسطس الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 175 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات وهو ما يضعها بفئة البلاتينيوم ضمن أعلى تصنيف لبطولات الاسكواش.

وتعتبر بطولة بريطانيا أحد أعرق البطولات في تاريخ اللعبة، كما تعتبر هذه البطولة هى الأخيرة في الموسم الجارى 2020/2021.

ويحمل البطل المصرى محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً، ونوران جوهر المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية والتى أقيمت فى عام 2019، قبل أن يتم إلغائها فى الموسم الماضى بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا.

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر أغسطس الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر العاشرعلى التوالى، لتبتعد بها عقب تتويجها مؤخراً ببطولة العالم للإسكواش، التي توجت بها خلال يوليو الماضي في شيكاغو الأمريكية.

وتأتى نوران جوهر لاعبة وادي دجلة فى المركز الثانى بالتصنيف، بعدما خسرت في نهائي بطولة العالم الماضية أمام نور الشربيني، بينما تحل نور الطيب في المركز الثالث، وتراجعت هانيا الحمامى مركزين لتستقر فى المركز السابع وواصلت سلمى هانى حفاظها على التصنيف التاسع.

وكانت نور الشربيني قد تصدرت التصنيف العالمي للسيدات بعد تتويجها ببطولة العالم التى أقيمت تحت سفح الأهرامات فى أكتوبر الماضي، حيث تغلبت فى المباراة النهائية على المصنفة الأولى سابقاً نوران جوهر.