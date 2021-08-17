شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج يتوجه إلى المحلة اليوم لدخول معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الفلاحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الثلاثاء فريق الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى استعداداته لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السابعة مساء غداً الاربعاء على ستاد غزل المحلة بالجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري العام ويخوض الانتاج مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن أحمد كشرى قائمة فريقه التى تتوجه للمحلة لدخول معسكر مغلق للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

ويستعيد فريق الإنتاج الحربى جهود لاعبه غنام محمد فى مواجهة المحلة بعد انتهاء الايقاف حيث غاب عن مواجهة مصر المقاصة بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة أسوان التى انتهت بالتعادل الايجابى 2-2.

وقرر اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى بالاتفاق مع أحمد كشرى المدير الفنى للفريق على رفع مكافأة الفوز للاعبين فى المواجهات الاربعة الاخيرة بالدوري لتحفيز اللاعبين على التمسك بالأمل الاخير للنجاة من الهبوط ، ويتبقى للإنتاج الحربى 4 مباريات أمام غزل المحلة ثم الاتحاد السكندرى ثم الزمالك وأخيراً وادى دجلة.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 15 لقاء، وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 55 هدفا.

نجح فريق الإنتاج الحربى في تحقيق فوز غالٍ وثمين على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف لينعش آماله قليلاً في البقاء بالدورى بالمباراة التي أقيمت بينهما بإستاد السلام الدولى ضمن فعاليات الجولة الـ30 للدورى.