صفقات ريال مدريد | انشيلوتي يعمل على إعادة رونالدو إلى سانتياجو برنابيو!

أفشى اشهر برنامج تحليل رياضي في اسبانيا “التشيرينغيتو”، مفاجأة من العيار الثقيل فجر اليوم الثلاثاء، بخصوص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي قد تزلزل الميركاتو الصيفي 2021.

وكشف الصحفي إيدو أغيري وهو أحد المقربين لـ رونالدو في بداية حديثه خلال تواجده في برنامج التشيرينغيتو أن النجم البرتغالي سيغادر يوفنتوس، وأضاف: “هناك مدرب مهم يُحب رونالدو ويريده في فريقه هذا الصيف”.

وقال أغيري أن هذا المدرب هو كارلو انشيلوتي، وذكر أنه مهووس بفكرة التعاقد مع رونالدو، كما أكد وجود محادثات مستمرة من قبل الإيطالي مع إدارة ريال مدريد منذ أسابيع حول إعادة كريستيانو إلى سانتياجو برنابيو من جديد.

انشيلوتي أخبر رونالدو والمقربين منه عن اهتمامه بفكرة العودة إلى ريال مدريد، على حد قول الصحفي الموثوق “أغيري”، الذي أعلن صفقة انتقال صاروخ ماديرا إلى يوفنتوس قبل شهر تقريبًا من إتمامها.

ومن جهة أخرى، كشف الصحفي الإيطالي المقرب من يوفنتوس “باولو كوندو”، أن إدارة السيدة العجوز تبحث عن فريق يرغب في التعاقد مع رونالدو في الميركاتو الصيفي 2021، للتخلص من راتبه الضخم في ظل الأزمة المالية التي يعانون منها في الفترة الحالية.

وأبان كوندو أن إدارة يوفنتوس أبلغت رونالدو بقرار رحيله بعد نهاية الموسم الماضي، وبالتحديد في شهر يونيو، ولكن لم يجد الطرفين أي عرض يليق بقيمة اللاعب ومكانة الفريق، ما جعله يعود إلى التدريبات ويشارك مع الفريق في المباريات التحضيرية.

ورغم ذلك، لم يتمكن كريستيانو رونالدو من إخفاء مشاعره السلبية تجاه فريق يوفنتوس ومدربه الجديد ماسيمليانو أليجري، حيث رصدت الكاميرات غضب النجم البرتغالي بعد استبداله مباشرة في مباراة اتلانتا الودية التي أقيمت أول أمس.

وما لبثت تلك الواقعة، حتى أصبح اسم كريستيانو رونالدو الأكثر تداولًا في فرنسا، وزعمت الصحف الفرنسية بأن ناصر الخليفي سيعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على جمع الأسطورة البرتغالية بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان.

ولكن على ما يبدو أن وجهة رونالدو المقبلة في حال مغادرته يوفنتوس ستكون ريال مدريد، وهو ما سيجعل حلم التعاقد مع كيليان مبابي يتأجل إلى الميركاتو الصيفي 2022.