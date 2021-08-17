صفقات ليفربول | عودة فان دايك وقدوم كوناتي يعجل بعودة بن ديفيز من حيث أتى.

عجلت عودة المدافع الهولندي “فيرجل فان دايك”، وشريكه في الدفاع “جو غوميز” بالإضافة إلى تعاقد ليفربول مع الفرنسي “إبراهيما كوناتي” من لايبزيغ الالماني خلال الميركاتو الصيفي 2021 بعودة المدافع “بن ديفيز” من حيث أتى “دوري الدرجة الأولى” (التشمبيونشيب).

واستعاد ليفربول خدمات قائد خط الدفاع الهولندي “فيرجل فان دايك” خلال هذا الموسم، بعد تعافيه التام من الإصابة التي أبعدته عن الفريق طوال فترات الموسم الماضي، وكذا عن بطولة يورو 2020 مع منتخب هولندا، ما سيمنح زملاء محمد صلاح دفعة كبيرة في هدفهم المتمثل في إستعادة لقب الدوري الإنجليزي من حامل اللقب مانشستر سيتي.

وانتقل بن ديفيز خلال الميركاتو الصيفي الجاري إلى صفوف الهابط للدرجة الأولى الانجليزية الموسم الماضي نادي شيفيلد يونايتد بنظام الإعارة، بعد تعذر المشاركة مع فريق يورجن كلوب خلال منافسات هذا الموسم.

وكان بن ديفيز أحد الحلول الترقيعية التي اعتمدها المدير الفني الألماني في الموسم الماضي بعد إصابة فان دايك و جو غوميز والكاميروني جويل ماتيب دفعة واحدة قادماً من بريستون الانجليزي خلال الميركاتو الشتوي 2021.

ولم يستطع بن ديفيز إقناع يورجن كلوب خلال فترة تواجده في النصف الثاني من الموسم الماضي، حيث اعتمد مدرب ليفربول على التركي اوزان كاباك القادم من شالكه الألماني بنظام الاعارة في بعض الفترات، وعلى متوسط الميدان البرازيلي فابينيو في فترات أخرى، دون أي مشاركة تذكر لبن ديفيز في البريمير ليج.