وليام بوناك يتوعد المصري «بيج رامي» بهزيمته في مستر أولمبيا 2021

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الغاني وليام بوناك، بطل كمال الأجسام الشهير، أنه يرغب في الفوز على المصري بيج رامي مجدداً، عندما يتنافسان في مستر أولمبيا 2021 في أكتوبر المقبل.

وذكر موقع ”fitnessvolt“ المتخصص في كمال الأجسام أن بوناك يتدرب حالياً بمفرده بعد انفصاله عن مدربه السابق نيل هيل، لكن رغم ذلك يظل هدفه الفوز بمستر أولمبيا 2021.

وكان بوناك قد تفوق بالفعل على ممدوح السبيعي، الشهير بـ“بيج رامي“، في بطولة أرنولد كلاسيك قبل أشهر فقط من تتويج البطل المصري بمستر أولمبيا 2020.

ونقل الموقع عن بوناك قوله إنه لم يتغلب على أفضل نسخة من بيج رامي، لكنه يخطط لتغيير ذلك هذا العام.

وقال بوناك: ”هدفي بالطبع هو الفوز على رامي. إنه الآن البطل. إنه الشخص الذي يجب التغلب عليه، الجميع يحاولون ملاحقته الآن“.

وأضاف البطل الغاني قائلاً: ”أنا لا أقول إنه لا يمكن القيام بذلك، لكن عندما هزمته لم يكن رامي قد وصل إلى نسبة 100% من مستواه، لقد بلغ حينها ما بين 90 إلى 100% الآن هو 100%، وفي رأيي يمكنه التحسن أكثر إذا استمر بنفس الأداء ويمكنه الفوز باللقب مرة أخرى“.

وانفصل بوناك عن مدربه نيل هيل بعد تصريحات متبادلة بين الطرفين، لكن بوناك صرح بأن الأمر على ما يرام حالياً ولا يتمنى إلا التوفيق لمدربه السابق.

وعمل بوناك مع مدربه السابق معظم فترات مسيرته في كمال الأجسام حتى تلك النقطة، مما ساعده على انتقاله من فئة 212 إلى الفئة المفتوحة في كمال الأجسام والمنافسة في مستر أولمبيا، ومع ذلك حدث الانفصال بسبب بعض الخلافات المالية والاختلاف في فلسفة التدريب.

ومن المنتظر أن يدافع بيج رامي عن لقب مستر أولمبيا عندما يشارك في نسخة 2021 من المسابقة، التي ستقام في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في أورلاندو بفلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من السابع إلى العاشر من أكتوبر المقبل.