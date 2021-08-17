شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يخطر اتحاد الكرة بإقامة مباراة منتخب مصر وأنجولا 2 سبتمبر بالدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الجهاز الإدارى لمنتخب مصر، إخطارا بموعد وملعب مباراتى الفراعنة مع أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

وحدد الكاف لمباراة مصر وأنجولا يوم ٢ سبتمبر السابعة مساء على ملعب الدفاع الجوى.

كما حدد الكاف يوم ٥ سبتمبر لمباراة مصر والجابون السابعة مساء بتوقيت مصر على ملعب فرانسفيل فى ليبرفيل عاصمة الجابون.

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل، استعدادًا لمواجهة انجولا والجابون.

وشملت القائمة ٥ لاعبين هم: محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي) أحمد حجازى ( اتحاد جدة السعودى ) محمد الننى ( أرسنال الانجليزي) أحمد حسن كوكا ( اولمبياكوس اليوناني) مصطفى محمد (جالطة سراى التركي)

وعقد الجهاز الفنى اجتماعا بمقر اتحاد الكرة ناقش خلاله كافة الاحتياجات المطلوبة واستعراض موقف اللاعبين قبل إعلان القائمة المحلية عقب انتهاء مسابقة الدورى الممتاز.