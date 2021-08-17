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موعد مباراة الزمالك ودجلة اليوم الثلاثاء 17 / 8 / 2021 بالدوري والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره وادى دجلة على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وفاز الفارس الأبيض على الاسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

موعد مباراة الزمالك ووادى دجلة 

تقام مباراة الزمالك ووادى دجلة فى تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء  وكانت نتائج الجولة الـ29 من عمر الدورى أشعلت المنافسة وجعلت الأسابيع الأخيرة أكثر إثارة وتشويقا، وقادت المباريات المتبقية من عمر الدورى إلى مرحلة "حبس الأنفاس" مع تغيير الوضع فى المنافسة وتغيير وجهة الدورى من الجزيرة ليكون أقرب إلى ميت عقبة، بعدما انفرد الزمالك بالقمة.

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ترتيب الزمالك ووادى دجلة بجدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.

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كارتيرون يفتش عن الانتصار السادس على التوالى 

طالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بتحقيق الانتصار السادس على التوالي بعد الفوز على أسوان والمقاصة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى والاسماعيلى لمواصلة خوض اللقاءات المتبقية بالدوري بشعار "لا بديل عن الفوز" لعودة الدرع لإحضان ميت عقبة بعد خمسة مواسم كاملة من الغياب، حيث إن كل الأمور ستحسم بأقدم لاعبيه دون النظر لنتائج الأهلى الذى خسر نقطتين بالتعادل مع الاسماعيلى في الجولة 29 للمسابقة.

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غيابات الزمالك أمام وادى دجلة 

ويستعيد الزمالك في مباراة الليلة جهود المغربى أشرف بن شرقى هداف الفريق بعد غيابه عن مواجهة الاسماعيلى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فيما يعود محمود علاء مدافع الزمالك للتشكيل الأساسى للفريق الأبيض في ظل غياب محمود حمدى الونش، للإيقاف بعدما تلقى اللاعب البطاقة الصفراء الثالثة خلال مواجهة الإسماعيلى ، كما ستشهد تشكيلة الزمالك لمواجهة وادى دجلة تواجد أحمد فتوح لقيادة الجبهة اليسرى في ظل غياب محمد عبد الشافى للإيقاف بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء الدراويش، ويفضل كارتيرون استمرار يوسف أوباما في الخط الأمامى مع تواجد بن شرقى لزيادة النزعة الهجومية، مع تواجد شيكابالا على مقاعد البدلاء واستخدامه كورقة رابحة خلال سير اللقاء.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ووادى دجلة 

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ووادى دجلة اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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