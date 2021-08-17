شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والطلائع اليوم الثلاثاء 17 /8 /2021 بالدورى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي نظيره طلائع الجيش على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وحقق المارد الأحمر فوزاً على نظيره إنبى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الطلائع من سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

تقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ، وكانت نتائج الجولة الـ29 من عمر الدورى أشعلت المنافسة وجعلت الأسابيع الأخيرة أكثر إثارة وتشويقا، وقادت المباريات المتبقية من عمر الدورى إلى مرحلة "حبس الأنفاس" مع تغيير الوضع فى المنافسة وتغيير وجهة الدورى من الجزيرة ليكون أقرب إلى ميت عقبة، بعدما انفرد الزمالك بالقمة.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش فى جدول الدوري

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

موسيمانى يفتش عن مواصلة الانتصارات ويترقب نتيجة الزمالك ودجلة

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء ، وطالب موسيمانى لاعبيه بضرورة مواصلة نغمة الانتصارات لملاحقة الزمالك على قمة المسابقة التي يحتلها بفارق نقطتين عن المارد الأحمر وتنتظره مواجهة مع وادى دجلة اليوم أيضاً ،ونجح الأهلي فى الفوز بأربعة مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز والبنك الاهلى ثم فاز بصعوبة على الإنتاج الحربى ثم على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف ثم على سيراميكا برباعية دون رد ثم تعادل مع الاسماعيلى ثم فاز على انبى بهدفين دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والطلائع اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.