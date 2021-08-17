شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعيد صلاح ريكو أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى جهود صلاح ريكو فى المباراة المقرر لها غدا الثلاثاء أمام الإسماعيلى على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام ويصبح أمر مشاركته بيد الجهاز الفني.

وضم حلمى طولان صلاح ريكو لمعسكر إنبى لأول مرة منذ فترة طويلة بسبب الإصابة التي لحقت باللاعب الفترة الماضية وتسببت في غيابه عن مباريات الفريق البترولى وانتهى ريكو من أداء البرنامج التأهيلي والذي وضعه الجهاز الطبي للنادي البترولي،بعد إجرائه جراحة الفتاق.

نجح الأهلي في تحقيق فوز مستحق خلال المباراة بعدما استغل الفرص التي أتيجت للاعبيه أمام مرمى الفريق البترولي.

بهذه النتيجة ارتفع الأهلي للنقطة 68 في المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 70 نقطة، بينما توقف رصيد إنبي عند 39 نقطة في المركز السابع.