شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينهى عقدته أمام الجونة في المواجهة الثامنة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى بيراميدز عقدته أمام الجونة في بطولة الدورى المصرى، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الممتاز.

افتتح التسجل بيراميدز في الدقيقة الخامسة بعد خطأ محمد نجيب مدافع الجونة في مرماه ثم تعادل محمود الشبراوى للفريق الساحلى في الدقيقة 54 ثم سجل إبراهيم عادل الهدف الثانى للفريق السماوى 66 من عمر المباراة.

كسر العقدة

بهذا الفوز تنتهى عقدة بيراميدز أمام الجونة بعدما فشل في 7 مباريات سابقة من إسقاط الجونة، حيث سقط في 3 مباريات، وكان التعادل حاضر في 4 لقاءات، وهو ما نستعرضه في التقرير التالى:

البداية.. فى موسم 2014/2015 عقب صعود بيراميدز لأول مرة فى تاريخه تحت مسمى الأسيوطي سبورت، وهى المواجهة الأولى فى الجولة الرابعة بمنتجع الأسيوطي ببنى سويف، تقدم أصحاب الأرض فى الدقيقة 71 عن طريق عطية النشوى، وتعادل الضيوف بعدها بتسع دقائق عن طريق سعد حسنى من ضربة جزاء احتسبها الحكم وليد عبدالرازق في 30 سبتمبر 2014.

وفى الدور الثاني بالغردقة، تقدم سعد حسنى لأصحاب الأرض من ضربة جزاء احتسبها الحكم وليد عبدالعزيز فى الشوط الأول، وتعادل الضيوف عن طريق برنس نانا في الشوط الثاني في 31 مارس 2015.

وفى العام الماضي، بالدفاع الجوى تقدم الضيوف عن طريق مدافعه المخضرم أحمد سعيد أوكا، قبل أن يتعادل البرازيلي كينو فى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفى الدور الثانى بالغردقة، حقق الجونة الفوز بهدفين مقابل هدف، سجل إسلام عبد النعيم، وأحمد ياسر ريان للجونة، وعبد الله السعيد لبيراميدز.

وفى الدور الأول لدورى الموسم الماضى بين الفريقين فاز الجونة على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل للجونة أحمد ياسر ريان وأحمد حمدى ووالتر بواليا، فيما سجل ثنائية بيراميدز عبد الله السعيد فى اللقاء الذى أقيم باستاد الدفاع الجوى بالجولة الثامنة للمسابقة في 17 ديسمبر 2019.

وفى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى فاز الجونة على بيراميدز بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية الجونة والتر بواليا وسجل هدف بيراميدز جون انطوى فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى 6 سبتمبر 2020 على ستاد خالد بشارة بالغردقة بالجولة 25 للمسابقة.

وفى الدور الأول، خطف الجونة تعادلا صعبا بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى.

افتتح التسجيل لبيراميدز الوافد الجديد أسامة جلال، في الدقيقة 9 من ضربة رأس قوية، قبل أن يتعادل الجونة عن طريق مهاجمه عمر السعيد فى الدقيقة 85 من عمر المباراة.