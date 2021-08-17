شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالقادر: مستاء من عدم الانضمام للمنتخب الأولمبى.. والأهلى مكلمنيش للعودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد القادر لاعب سموحة المعار من النادى الاهلى، أن زملاءه بالفريق يبذلون قصارى جهدهم للقفز إلى المركز الثالث وعدم الاكتفاء برابع الدورى، وهو ما انعكس على أداء اللاعبين فى مباراتهم أمام المصرى والتى انتهت بفوز الفريق الأزرق.

وقال عبد القادر فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: إنه مستاء من عدم الانضمام للمنتخب الأوليمبى لذلك يحاول إثبات إنه يستحق الانضمام للفراعنة قائلا: "زعلان إنى مش مع المنتخب وبحاول أثبت أنى كنت أستحق أكون معاهم فى الأولمبياد".