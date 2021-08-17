شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يُعنف لاعبى المصري بعد الهزيمة من سموحة ويشكو إهدار الفرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عنَّف على ماهر المدير الفني لفريق المصري لاعبيه عقب الهزيمة من سموحة بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين، الاثنين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وانفعل المدير الفني للمصري على اللاعبين في غرفة اللبس بعد المباراة بسبب اهدار الفرص وعدم استغلالها بشكل جيد أمام المنافس رغم الوصول في العديد من المرات لمنطقة جزاء سموحة.

وطلب على ماهر من اللاعبين ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية في المباراة، خاصة أن الهدف الوحيد جاء نتيجة عدم تمركز جيد من الدفاع ما أسقط المصري ف فخ الهزيمة بعدما حقق انتصارين متتالين مؤخرا وضمن المشاركة في الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد عبد القادر لاعب سموحة المعار من الأهلى عندما تلقى تمريرة سحرية من البديل رفيق كابو ليضعها في مرمى عصام ثروت حارس المرمى في الدقيقة 85 من زمن اللقاء، وبهذه النتيجة، يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا.

وتبادل الفريقان الهجمات في ظل وجود مساحات كبيرة في خطي الدفاع، لكن رعونة المهاجمين في اللمسة الأخيرة أبقت نتيجة المباراة كما بدأت بنهاية الشوط الأول.

وزاد الفريقان من محاولاتهما في الشوط الثاني وكان كل فريق قريبا بما يكفي للوصول لمرمى المنافس، لكن سموحة نجح في خطف النقاط الثلاثة ليعود مرة أخرى للمربع الذهبي.