شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد يواصل الغياب عن حراسة مرمى إنبى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل محمود جاد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى الغياب عن الفريق البترولى في مباراة الإسماعيلى المقرر لها الثلاثاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى.

واستبعد حلمى طولان المدير الفني محمود جاد من المشاركة مع الفريق البترولى منذ عودته مع المنتخب الأولمبى من اليابان بسبب زيادة وزنه 6 كيلو جرام كما صرح في الإعلام.

وغاب جاد عن مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل السلبى وبعدها لقاء الأهلى الذى حسمه المارد الأحمر بثنائية لتصبح مباراة الإسماعيلى الثالثة على التوالي للحارس محمود جاد.

كشف مصدر بجهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أن إدارة النادى البترولى طلبت من نظرائهم فى بيراميدز 45 مليون جنيه لببيع محمود جاد حارس الفريق فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن إدارة بيراميدز اعتبرت هذا الرقم مبالغ فيه من أجل الحصول على خدمات جاد، وأن إدارة الفريق السماوى ما زالت في مرحلة التفاوض لتخفيض المبلغ.

دخل مسئولو نادى بيراميدز فى مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى إنبى من أجل ضم محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل حاجة بيراميدز لتدعيم مركز حراسة المرمى فى الموسم الجديد.

وترغب إدارة بيراميدز فى تدعيم مركز حراسة المرمى فى ظل تعرض أحمد الشناوى لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وتواجد شريف إكرامى والمهدى سليمان فقط، بالوقت الحالى.

ومن المنتظر أن يتفاوض مسئولى بيراميدز مع نظرائهم فى إنبى حول المقابل المادى المطلوب لإتمام الصفقة، خاصة فى ظل ترحيب الجهاز الفنى لإنبى بقيادة حلمى طولان برحيل اللاعب.