شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 / 8 / 2021 فى الدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 17 / 8 / 2021 بالدوري المصرى حيث تقام أربعة لقاءات تجمع الاتحاد السكندرى وسيراميكا على ستاد الإسكندرية وإنبى مع الإسماعيلى على ستاد بتروسبورت ومباراة الأهلى وطلائع الجيش على ستاد السويس الجديد ومباراة الزمالك ووادى دجلة على ستاد الدفاع الجوي بالجولة 31 للمسابقة.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى وسيراميكا

تقام مباراة الاتحاد السكندرى وسيراميكا في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل سيراميكا مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف فيما يحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

موعد مباراة إنبي والإسماعيلي

تقام مباراة إنبى والإسماعيلى في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الأهلى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الدراويش من الزمالك بهدفين دون رد في نفس الجولة .

ويحتل انبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

تقام مباراة الاهلى وطلائع الجيش في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السويس الجديد وحقق المارد الأحمر فوزاً على نظيره انبى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الطلائع من سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفاً، فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

موعد مباراة الزمالك ووادى دجلة

تقام مباراة الزمالك ووادى دجلة في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى، وفاز الفارس الأبيض على الاسماعيلى بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة مع الاتحاد السكندرى سلبياً في نفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37 هدفا.

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.