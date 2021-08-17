شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: الدوري لن يُحسم إلا في الجولة الأخيرة.. وصعب تحديد الهابطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم هي الأصعب خلال الفترة الأخيرة،مشيراً إلى أن البطل لن يتحدد إلا في الجولة الأخيرة .

وقال عادل في تصريحات تلفزيونية،"المنافسة على لقب الدوري العام هذا الموسم صعبة للغاية نظراً لتقارب النقاط بين قطبي الكرة المصرية الأهلي و الزمالك، وصعوبة المباريات المقبلة فلا توجد مباراة سهلة هذا الموسم ، حتى وإن كانت أمام الثلاثي المتواجد بقاع الجدول .

واختتم عادل، من الصعب تحديد الثلاثي الهابط إلى الممتاز ب ، نظراً لتقارب النقاط بين جميع الأندية التي تصارع من أجل البقاء بالممتاز ، كما أن هناك بعض المباريات المقبلة التي ستجمع بينهم .

حقق فريق المقاولون العرب فوزا مهما على أسوان بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما باستاد بتروسبورت فى افتتاح الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل فاروقا نور الدين الهدف الأول للمقاولون في الدقيقة 14، واستغل لويس إدوارد هجمة مرتدة وسدد كرة صاروخية في الدقيقة 28 ليسجل الهدف الثانى للمقاولون، وقلص أحمد الصغيرى النتيجة لأسوان من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

وحاول أسوان العودة في النتيجة بالشوط الثانى أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير وشن العديد من الهجمات، إلا أن محمود أبو السعود ودفاعات المقاولون منعتهم من ذلك.

بهذه النتيجة رفع نادى المقاولون رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثانى عشر، بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 42 هدفاً، بينما توقف رصيد أسوان عند النقطة 27 فى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 16 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 54 هدفاً.

وضمن المقاولون البقاء في الدورى الموسم المقبل بشكل كبير بعدما وصل للنقطة 35 قبل 3 مباريات على نهاية المسابقة، وسيواجه كل من مصر المقاصة وغزل المحلة، ويختتم مبارياته مع الاتحاد السكندرى.

ويتأزم موقف نادى أسوان بشكل كبير بعدما توقف رصيده عند النقطة 27 في المركز السادس عشر وهو الذى ينزل بصاحبه للقسم الثانى، خاصة أن مبارياته الثلاثة المتبقية مع بيراميدز وسموحة والأهلى.

وكانت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين انتهت بفوز أسوان بهدف دون رد سجله عبد العزيز موسى بالجولة 14 للمسابقة على استاد الجبل الاخضر.