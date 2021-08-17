شكرا لقرائتكم خبر عن جيانا فاروق: حزينة من انتقادات السوشيال لأبطال مصر ..وما حدث لى غلطة متعمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر والأهلى للكاراتيه صاحبة الميدالية البرونزية في الأولمبياد، أن ما حدث معى في مباراة نصف النهائي غلطة تحكيمية متعمدة أمام البطلة الصينية.

وقالت جيانا فاروق خلال حوارها مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "واجهت بطلة الصين والمصنفة الأولى عالميا قبل الأولمبياد وتفوقت عليها 5/ 0، وما حدث معى في مواجهتى لبطلة الصين في الأولمبياد اعتبره "غلطة تحكيمية متعمدة" من الحكم المغربى الذى له سابقات مع المصريين في بطولات أفريقية".

وأضافت جيانا فاروق: "حزينة جدا من كثرة الهجوم الذى تعرض لها أبطال مصر في كل البطولات، وكان نفسهم يحققوا ميداليات وتعبوا جدا ولكن ربنا موفقهمش ويحتاجون حاليا كل الدعم لان البعض منهم منهار من كثرة النقد".

وأوضحت: "سمعت كلام كتير من بعض الناس حول اعتزالى الكاراتيه ولكن دا استنتاج منهم، ولكن لم أصرح بأى شيء، محتاجة فترة من النقاء لعلاج إصاباتى والجلوس فترة مع خطيبى وعائلتى".

وتابعت جيانا فاروق: "لو طلعت من الكاراتيه بحاجة ستكون الكابتن محمد عبد الرجال، وجه وقت وتم تخييرى بين استكمال مشوارى بشرط التخلي عن أبو الرجال فكان ردى أنى اعتزلت الكاراتيه لتمسكى به لأنه صاحب فضل كبير عليا