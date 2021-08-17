شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصري يوم الإثنين 16 / 8 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترتيب هدافي الدورى المصري بعد يوم الإثنين 16 / 8 / 2021، لم يشهد تغييرا على صعيد الهدافين، واقيمت 3 مباريات حيث واجه بيراميدز الجونة والتقى سموحة مع المصري بينما واجه المقاولون العرب نظيره أسوان.

وشهد صراع الهدافين استمرار محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على صدارة القائمة برصيد 19 هدفا ويأتى أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا فى المركز الثانى برصيد 15 هدفا، وأشرف بن شرقى نجم الزمالك، الذى حجز المركز الثالث برصيد 13 هدفا، بينما حجز عمر كمال عبد الواحد المركز الرابع برصيد 12 هدفا.

وجاء ترتيب الهدافين كالتالي:

محمد شريف الأهلي 19

أحمد ياسر ريان سيراميكا كليوباترا 15

أشرف بنشرقي الزمالك 13

مصطفى فتحي سموحة 12

عمر كمال المصري البورسعيدي 12

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي 11

احمد سمير طلائع الجيش 11

عمر السعيد الجونة 10

عمرو جمال طلائع الجيش 10

رامي صبري إنبي 10

أحمد علي البنك الأهلي 10

يوسف إبراهيم أوباما الزمالك 10

وجاءت نتائج المباريات كالتالى...

الجونة 1 – 2 بيراميدز

فاز فريق بيراميدز على نظيره الجونة 2 -1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الممتاز.

افتتح التسجل بيراميدز في الدقيقة الخامسة بعد خطأ محمد نجيب مدافع الجونة في مرماه ثم تعادل محمود الشبراوى للفريق الساحلى في الدقيقة 54 ثم سجل إبراهيم عادل الهدف الثانى للفريق السماوى 66 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة تراجع فريق الجونة إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

فيما احتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

سموحة 1 – 0 المصرى

حقق فريق سموحة بقيادة مدربه أحمد سامى فوزا مثيرا على المصري بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين، الاثنين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز .

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد عبد القادر لاعب سموحة المعار من الأهلى عندما تلقى تمريرة سحرية من البديل رفيق كابو ليضعها في مرمى عصام ثروت حارس المرمى في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا، فيما يحتل سموحة المركز الرابع ويرفع رصيده إلى 47 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 17 وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 48 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

أسوان 1 – 2 المقاولون

حقق فريق المقاولون العرب فوزا مهما على أسوان بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الاثنين باستاد بتروسبورت فى افتتاح الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل فاروقا نور الدين الهدف الأول للمقاولون في الدقيقة 14، واستغل لويس إدوارد هجمة مرتدة وسدد كرة صاروخية في الدقيقة 28 ليسجل الهدف الثانى للمقاولون، وقلص أحمد الصغيرى النتيجة لأسوان من ركلة جزاء في الدقيقة 34.