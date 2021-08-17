شكرا لقرائتكم خبر عن "الخلفية" سر استبعاد عمار حمدى من قائمة الاتحاد فى مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى عمار حمدى لاعب الاتحاد السكندرى، من بعض الألام في الخلفية ما اضطر حسام حسن المدير الفني لزعيم الثغر لاستبعاد اللاعب من قائمة الفريق التي تواجه سيراميكا اليوم الثلاثاء.

وغاب عمار حمدى عن مباراة دجلة الأخيرة والتي انتهت بالتعادل السلبي، لكن الجهاز الفني رفض الكشف عن سبب غياب اللاعب.

وأعلن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة فريقه التي ستنتظم في معسكر مغلق، استعدادا لمباراة سيراميكا، وجاءت القائمة على النحو التالي: في حراسة المرمى: محمد صبحي- صبحي سليمان، وخط الدفاع: محمود رزق- صبري رحيل- هشام صلاح- محمد رجب- مروان النجار، داميون لوي، مصطفى إبراهيم، كريم يحيى، وخط الوسط: خالد الغندور- مروان عطية- أحمد نبيل «مانجا»- أحمد حجي- فوزي الحناوي- أحمد راشد- بلال السيد، وخط الهجوم: عبدالغني محمد- عادل نيمار، خالد قمر.

يدخل نادي الاتحاد السكندري لهذه المباراة وهو يحتل المركز السادس فى ترتيب الدوري المصري وفى رصيده 42 نقطة، حصدهم خلال مشاركته فى ثلاثين جولة سابقة تمكن الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى تسعة وخسر 10 مباريات، ويسعى ليفوز على خصمه ويحقق أنتصار ليحصد ثلاث نقاط يضيفها لجعبته ليتمكن من تعديل ترتيبه فى الجدول العام للدوري.

بينما فى الجهة الأخرى فريق سيراميكا يحتل المركز العاشر فى ترتيب الدوري المصري وفى رصيده 37 نقطة، حصدهم خلال مشاركته فى 30 جولة فاز فى 8 وتعادل 13 وخسر 9 جولات، الأخر يبحث عن فوز ليعدل من ترتيبه فى الدوري.