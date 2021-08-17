شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يواجه سبورتنج فى مباراة السوبر لسيدات السلة 12 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة احمد كامل عن جدول مسابقة الدوري الممتاز "ا" سيدات لموسم 2021/2022.

ويبدأ موسم السيدات بخوض مباراة السوبر المصري بين سبورتنج حامل دوري السوبر والأهلي حامل كأس مصر يوم 12 من شهر أكتوبر المقبل على ملعب محايد.

وسينطلق دوري المرتبط في النصف الثاني من شهر أكتوبر، بينما ستقام المباريات النهائية يومي 18 و20 من شهر نوفمبر.

ونهائي كأس مصر سيقام يوم 5 مارس من عام 2022، ويقام نهائي دوري السوبر بنظام الـ Best of 5 أيام 5-7-9-11-13 من شهر نوفمبر للعام القادم.