أحمد عبد القادر: سموحة يتطلع لإنهاء الدورى في المركز الثالث

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، علي فوز فريقه المثير علي المصرى البورسعيدي ، قائلا: "الفوز محصلة عمل جماعي من جانب اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد سامى".

وأضاف عبد القادر في تصريحات عقب اللقاء، "الفوز خطوة هامة للمضى قدما في سبيل ختام الموسم في مركز يليق بنادى سموحة مشيراً إلي أن الفوز اليوم منح سموحة فرصة التطلع المركز الثالث في جدول الترتيب".

حقق فريق سموحة بقيادة مدربه أحمد سامى فوزا مثيرا على المصري بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين، الاثنين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز .

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد عبد القادر لاعب سموحة المعار من الأهلى عندما تلقى تمريرة سحرية من البديل رفيق كابو ليضعها في مرمى عصام ثروت حارس المرمى في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا، فيما يحتل سموحة المركز الرابع ويرفع رصيده إلى 47 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 17 وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 48 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.

وتبادل الفريقان الهجمات في ظل وجود مساحات كبيرة في خطي الدفاع، لكن رعونة المهاجمين في اللمسة الأخيرة أبقت نتيجة المباراة كما بدأت بنهاية الشوط الأول.

وزاد الفريقان من محاولاتهما في الشوط الثاني وكان كل فريق قريبا بما يكفي للوصول لمرمى المنافس، لكن سموحة نجح في خطف النقاط الثلاثة ليعود مرة أخرى للمربع الذهبي.