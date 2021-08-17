شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يطالب نجوم الاهلى بمواصلة الضغط على الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد الشناوى كابتن النادى الاهلى على عقد جلسة مع زملاؤه قبل السفر للسويس لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء بالجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز، طالبهم خلالها بمواصلة الضغط على الزمالك والتمسك بأمل التتويج بالدوري حتى المباراة الاخيرة للمسابقة.

وشدد الشناوى، على ضرورة حصد نقاط مباراة الطلائع لضمان ملاحقة الفريق الأبيض على القمة.

واقترب قطار الدورى المصرى من محطاته الأخيرة بعدما وصل إلى الأسبوع الثلاثين ويتبقى فقط 4 مباريات على إسدال الستار على أحد أطول المواسم الكروية فى تاريخ البطولة، وبقراءة سريعة فى موقف الصراع على القمة المشتعلة بين الأهلى والزمالك تبدو حظوظ الفارس الأبيض هى الأوفر فى التتويج بالدوري، فلقد تمسك فريق الزمالك بصدارة الترتيب بعدما حقق فوزا مهما على الإسماعيلى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 30 من الدورى.

وواصل الأهلى ضغطه على الزمالك بالفوز على نادى إنبى فى نفس الجولة بهدفين نظيفين ليبقى على فارق النقطتين خلف الأبيض بعدما وصل للنقطة 68 فى وصافة جدول الدورى من 30 مباراة، ليعود لسكة الانتصارات بعد التعادل مع الإسماعيلى فى المباراة الماضية بهدف لكل فريق.

يتبقى 4 جولات على نهاية الدورى ستكون غاية فى الإثارة خاصة مع وجود فارق نقطتين فقط لصالح الزمالك الذى سيواجه وادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى وأخيرا البنك الأهلى، فى الوقت الذى سيواجه النادى الأهلى كل من طلائع الجيش والمصرى والجونة وأسوان.

وينتظر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى أى تعثر للزمالك تحت قيادة الفرنسى كارتيرون، حيث فى حال تعادل الزمالك فى أى مباراة من مبارياته الأربعة المقبلة تمنح الأهلى الأفضلية فى التتويج بالدورى، حيث يتفوق الأهلى فى المواجهات المباشرة التى ستحسم لقب الدورى بعد الفوز فى الذهاب 2/1 والتعادل 1/1.

فى المقابل، يدخل نادى الزمالك مواجهاته الأربعة الأخيرة رافعا شعار "لا بديل عن الفوز" للتتويج بلقب الدورى هذا الموسم، حيث إن كل الأمور ستحسم بأقدم لاعبيه ولا ينتظر نتائج الأهلى.

ويحتل الزمالك المركز الأول فى صدارة جدول ترتيب الدورى برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 21 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 55 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً، فيما يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 68 نقطة جمعها 30 مباراة فاز فى 20 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 61 هدفا وتلقت شباكه 23 .