شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: الدوري المصري مسابقة هواة.. وسنتحرك قانونيا للحصول على حقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري، إنه سعيد للفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب المصري، والمباراة كانتممتعة فنيا، والفريق السكندري حقق فوزا مستحقا ونسعى لدخول المربع الذهبي وسيكون لنا موقفا قانونيا للحصول على حقنا بالمشاركة في الكونفدرالية".

وأكد فرج عامر فى تصريحات تليفزيونية، أن الدوري المصري مسابقة هواة وناديه لايحصل على مقابل مالي من خلاله".

حقق فريق سموحة بقيادة مدربه أحمد سامى فوزا مثيرا على المصري بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الاثنين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز .

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد عبد القادر لاعب سموحة المعار من الأهلى عندما تلقى تمريرة سحرية من البديل رفيق كابو ليضعها في مرمى عصام ثروت حارس المرمى في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 41 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفا، فيما يحتل سموحة المركز الرابع ويرفع رصيده إلى 47 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 17 وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 48 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.