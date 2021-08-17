شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتوصل لإتفاق مع إيهاب جلال لتولى قيادة فريقه الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولي نادى بيراميدز لإتفاق مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي الحالي من أجل تولي مهمة قيادة الفريق الكروى السماوى بداية من الموسم الجديد، فى ظل عدم تقديم اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى الحالى المردود المطلوب.

ونجح بيراميدز في التوصل لاتفاق مع إيهاب جلال حول كافة تفاصيل التعاقد، علي أن يتم الإعلان عن اتمام التعاقد بشكل رسمي عقب انتهاء مهمته مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الحالي.