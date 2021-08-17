شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتوصل لإتفاق مع إيهاب جلال لتولى قيادة فريقه الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولي نادى بيراميدز لإتفاق مع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي الحالي من أجل تولي مهمة قيادة الفريق الكروى السماوى بداية من الموسم الجديد، فى ظل عدم تقديم اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى الحالى المردود المطلوب.
ونجح بيراميدز في التوصل لاتفاق مع إيهاب جلال حول كافة تفاصيل التعاقد، علي أن يتم الإعلان عن اتمام التعاقد بشكل رسمي عقب انتهاء مهمته مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الحالي.
وفاز فريق بيراميدز على نظيره الجونة 2 -1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الممتاز.
افتتح التسجل بيراميدز في الدقيقة الخامسة بعد خطأ محمد نجيب مدافع الجونة في مرماه ثم تعادل محمود الشبراوى للفريق الساحلى في الدقيقة 54 ثم سجل إبراهيم عادل الهدف الثانى للفريق السماوى 66 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة تراجع فريق الجونة إلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.
فيما ارتقى بيراميدز إلى المركز الخامس برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 44 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.