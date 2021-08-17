شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سموحة: نستحق المشاركة فى الكونفدرالية..ولا نلعب من أجل "مركز شرفى" بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، أن فريقه كان يستحق المشاركة بالكونفدرالية، ليس بسبب فوزه على المصري اليوم فقط بل لأن الفريق اجتهد طوال الموسم .

وقال سامى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أن سموحة يستحق المشاركة في الكونفدرالية، وكان فى لائحة اتحاد الكرة والمسابقة بند الترتيب الوقتى، فليس منطقى أن يضيع تعب وجهد 12 شهرا وموسم بأكمله من أجل ترتيب شرفى فى جدول المسابقة ونحن لا نلعب ونجتهد من أجل مركز شرفى فقط ، بل يجب ان تكون هناك مكافأة وهى المشاركة بالبطولة.

وحقق فريق سموحة بقيادة مدربه أحمد سامى فوزا مثيرا على المصري بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين، الاثنين، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز .

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد عبد القادر لاعب سموحة المعار من الأهلى عندما تلقى تمريرة سحرية من البديل رفيق كابو ليضعها في مرمى عصام ثروت حارس المرمى في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة يحتل سموحة المركز الرابع ويرفع رصيده إلى 47 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 17 وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 48 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً.