شكرا لقرائتكم خبر عن رجال يد الأهلى فى المجموعة الأولى بالبطولة الإفريقية لأبطال الكؤوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 أغسطس الجارى و حتى 2 سبتمبر القادم عن وقوع الأهلى ضمن المجموعة الأولى.

وضمت المجموعة، فاب الكاميرونى و رد ستار الإيفوارى و سوكوتو ريما النيجيرى .

وتغادر بعثة فريق كرة اليد الأول بالنادى الأهلى إلى المغرب يوم 21 أغسطس الجارى للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكئوس.

فيما قرر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، تأجيل مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك، والتى كان محدد لها يوم 18 أغسطس الجارى بالقاهرة، بناء إلى طلب الناديين من أجل إراحة الدوليين، لتقام يوم 10 سبتمبر.

يتواجد حاليا فريق الأهلى فى معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية يتخلله مباريات ودية استعدادا للبطولة الأفريقية.