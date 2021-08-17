شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الاسماعيلى وانبى اليوم بالدورى "ساعتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الإسماعيلى وانبى فى الأسبوع الـ31 بالدورى اليوم الثلاثاء ، ساعتين لتقام المباراة فى تمام التاسعة مساء بدلا من السابعة كما كان مقررا.

وأعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم أحمد جمال لإدارة مباراة الإسماعيلى وإنبى اليوم ، على أن يدير مباراة الاتحاد السكندرى وسيراميكا الحكم محمد معروف.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي قائمة لاعبيه لملاقاة إنبي على ملعب الأخير، فى إطار منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

قائمة الإسماعيلى غاب عنها مجموعة كبيرة من الأساسيين، على رأسهم محمد فوزي ودونجا وحسين السيد وعبد الله جمعة وشيلونجو وعبد الرحمن مجدى وغيرهم لأسباب متنوعة والتي ضمت كلا من..

حارس المرمى.. محمد صبحى، محمد مجدي، عبد الرحمن صلاح.

خط الدفاع.. باهر المحمدى، مروان الصحراوي، مصطفى الزناري، محمد نصر، مصطفى فارس، محمد بيومى، محمد إيهاب.

خط الوسط.. عماد حمدى، محمد الشامى، أحمد مدبولى، محمد صادق، أحمد مصطفى، محمد عادل، أرى بابل، محمد الصرف، محمد عبد السميع.

خط الهجوم.. شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، مروان شوقي.

واختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلي الاستعداد للقاء إنبي غدا على ملعب الأخير فى إطار منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

المران اشتمل علي جمل فنية وخططية متنوعة، أبرزها سرعة التحول من الدفاع للهجوم، بجانب الضغط المبكر على المنافس دون ارتكاب أخطاء.

ووضع الجهاز الفني اللمسات الأخيرة للمباراة، كما حرص الجهاز الفني على إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها في لقاء الغد.