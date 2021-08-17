فرج عامر: نتعرض لقمة الظلم والاضطهاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بالفوز الذي حققه فريقه على المصري البورسعيدي، مشيرا إلى أنه سيسعى للتمسك بالبقاء في المركز الرابع حتى نهاية الدوري رغم حسم المقاعد المؤهلة للكونفدرالية.

وقال عامر، في تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "نسعى لدخول المربع الذهبي للدوري وسيكون هناك موقف قانوني عقب نهاية الموسم".

وأضاف: "نتعرض لقمة الظلم ونشعر بالاضطهاد لأن من حقنا المشاركة في الكونفدرالية حال إنهاء المركز الرابع في نهاية الدوري".

وتابع: "كان من الممكن إرسال الفرق المتأهلة بأحرف X Y Z، أنت تسبب إحباط للأندية بهذه الطريقة، خاصةً أن الدوري المصري مسابقة هواة ولا نحصل على مقابل مالي من خلاله، والهدف منه فقط اللعب في بطولات إفريقيا".

وعن مصير لاعبيه المعارين من الأهلي والزمالك، أتم رئيس سموحة قائلا: "مصير أحمد عبدالقادر في يد الأهلي، أما مصطفى فتحي فالزمالك طلب عودته فور نهاية الموسم في خطاب رسمي".