الأهلي يطارد الأمل في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يعود النادي الأهلي لمطاردة أمل استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري المصري في أمتاره الأخيرة بتحقيق الفوز على طلائع الجيش في الجولة 31 من عمر المسابقة.

الأهلي فقد الصدارة في الجولة قبل الماضية بتعثره أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق، ليتصدر الزمالك الجدول بفارق نقطتين.

أمل جديد

أمل الأهلي أصبح في أقدام الآخرين، حيث باتت القلعة الحمراء تنتظر هدية من منافسي الزمالك في الجولات المقبلة ليتعثر الأبيض في أي لقاء، على أن يواصل الأحمر انتصاراته ليستعيد القمة.

ولو لم يحدث ما ينتظره الأهلي في الجولة 31، سيجدد أمنياته وأماله في الجولات 32 و33 و34، وسيقاتل للنهاية مثلما أكد مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 68 نقطة، ويتصدر الزمالك برصيد 70 نقطة، ويحتاج الأحمر لفقدان الأبيض نقطتين فقط ليستفيد بأفضلية المواجهات المباشرة ويحصد اللقب رقم 43.

غيابات مؤثرة

الأهلي يعاني من غيابات مؤثرة، أبرزها هدافه ونجمه الأول محمد شريف هداف الدوري برصيد 19 هدفاً.

بالإضافة إلى المغربي بدر بانون الذي غاب للإصابة بفيروس كورونا قبل أن يتعافى وينضم لتدريبات الفريق الأخيرة.

كما يغيب عمرو السولية نجم وسط الأهلي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، بالإضافة إلى استبعاد سعد سمير.

عودة

عاد مروان محسن مهاجم الأهلي للقائمة في محاولة من موسيماني لتعويض غياب محمد شريف المصاب، بالإضافة إلى أحمد رمضان مدافع الفريق.

كما انضم أحمد نبيل "كوكا" لتدعيم صفوف الفريق مع استمرار الاعتماد في قائمة المباراة على محمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 31 في الدوري الممتاز

التاريخ: 17 أغسطس 2021

التوقيت: 09:00 مساءً

القنوات الناقلة: أون تايم سبورتس 1