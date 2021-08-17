الامارات | المسماري يدشن مشاركته في «مونديال المصارعة» بمواجهة سيورسي اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري يدشن مشاركته في «مونديال المصارعة» بمواجهة سيورسي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض لاعب المنتخب الوطني للناشئين للمصارعة، سيف مبارك المسماري، أولى نزالاته اليوم في الدور التمهيدي لبطولة العالم للناشئين التي تستضيفها مدينة أوفا الروسية، أمام منافسه سيورسي لاعب منتخب مولدوفا.

وانطلقت البطولة أمس، وتستمر حتى 22 أغسطس الجاري، بإشراف الاتحاد الدولي للمصارعة وتنظيم الاتحاد الروسي، وبمشاركة أكثر من 500 لاعب ولاعبة من 52 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها أربع دول عربية، هي الإمارات ومصر وتونس والجزائر.

وكانت بعثة منتخب المصارعة قد وصلت إلى روسيا فجر أمس، وضمت بجانب اللاعب المسماري كلاً من المدرب توفيق السيد، والحكم المرافق شعبان السيد المدير الفني للاتحاد، ويشارك سيف المسماري في منافسات وزن تحت 65 كغم الذي يضم 21 لاعباً من مختلف منتخبات العالم. وحث رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، محمد بن ثعلوب الدرعي، البعثة قبل مغادرتها على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي قبل وأثناء المنافسات حفاظاً على سلامة الجميع، بعد أن سخّر الاتحاد كل متطلبات الاستعداد للمشاركة الايجابية خلال البطولة من خلال المعسكرات الخارجية والداخلية، والمشاركة في بطولة المجر لاكتساب خبرة الاحتكاك الدولي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news