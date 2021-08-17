الامارات | خليفة الكعبي: «خليجي السباحة» تكسر جمود «كورونا».. ونثق بسباحينا

شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة الكعبي: «خليجي السباحة» تكسر جمود «كورونا».. ونثق بسباحينا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس بعثة منتخب الإمارات للسباحة، المشاركة في بطولة الألعاب المائية الخليجية رقم 28، المقررة إقامتها في قطر خلال الفترة من 19-22 أغسطس الحالي، خليفة الكعبي، ثقته بمشاركة المنتخب الوطني وقدرته على تحقيق نتائج متميزة. وتشارك الإمارات في البطولة بمنتخبات الأشبال والناشئين والشباب والعمومي، وهي أول تجربة للمنتخبات الوطنية للمشاركة في البطولات، بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا. وتغادر اليوم بعثة المنتخب الوطني للسباحة، للمشاركة في بطولة دول مجلس التعاون الخليجي، وقرّر مجلس إدارة الاتحاد تكليف عضو مجلس الإدارة المدير المالي خليفة الكعبي، رئاسة البعثة. وأكد الكعبي، لـ«الإمارات اليوم»: أن المنتخبات الوطنية انتظمت في معسكر إعداد داخلي في مجمع حمدان الرياضي، واستمرت التدريبات فترتين يومياً. تضم البعثة 18 سباحاً، هم: عبدالله البلوشي، حمد محمد، محمد علي اليماحي، راشد الظنحاني، عمر محمد عبدالله، في منتخب الأشبال، وعمر حافظ، حسين الصايغ، وسهيل يعقوب، سعيد شهاب، عيد أحمد المجيني، في منتخب تحت 14 عاماً، وسالم غالب، سعيد العليلي، سعيد عتيق، جعفر الصايغ، في منتخب تحت 17 عاماً، وعمر الحمادي، يوسف المطروشي، عبدالله إبراهيم، إسماعيل محمود، في منتخب العمومي.

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