الامارات | اتحاد الجوجيتسو يطلق بطولة الإمارات التنشيطية للبراعم والواعدين

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجوجيتسو يطلق بطولة الإمارات التنشيطية للبراعم والواعدين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الجوجيتسو تنظيم بطولة الإمارات التنشيطية للجوجيتسو للبراعم والواعدين، يومي 27 و28 الجاري، في جوجيتسو أرينا بالعاصمة أبوظبي. وقال بيان صحافي: «تأتي هذه الخطوة للاتحاد انطلاقاً من حرصه على ترسيخ دعائم رياضة الجوجيتسو بين الشرائح المجتمعية المختلفة، لاسيما البراعم والأطفال الواعدون، وتشجيعهم على بدء مسيرتهم في هذه الرياضة، والتقدّم بثبات في مشوارهم الاحترافي، لاسيما أنهم سيمثلون الجيل القادم من المواهب والأبطال الحريصين على تشريف وطنهم والوقوف على منصات التتويج الدولية».

وأكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو محمد سالم الظاهري، أن هذه البطولة تعكس حرص الاتحاد على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار الأمثل في الفئات السنّية الأصغر، التي تمثل اللبنة الأساسية لبناء مجتمع يتمتع بمستوى معرفي وثقافي عال، ويواصل مسيرة مكللة بالإنجازات والنجاحات العالمية للدولة في هذه الرياضة، مشيراً إلى أن إقامة البطولة قبل نهاية العطلة الصيفية يسهم في تحفيز الصغار على المشاركة في نزالات حقيقية، ضمن أجواء حماسية استثنائية. وأوضح الظاهري أن البطولة تستهدف مشاركة أكبر عدد من الصغار من الجنسين، في ظل مؤشرات إيجابية عديدة إلى وجود قاعدة عريضة من ممارسي رياضة الجوجيتسو من هذه الفئات العمرية، التي تعد الأساس في بناء القاعدة المطلوبة لتطوير اللعبة.

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