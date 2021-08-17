الامارات | منتخب المظلات يحصد 5 ميداليات ملونة في مونديال روسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المظلات يحصد 5 ميداليات ملونة في مونديال روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى اتحاد الرياضات الجوية فوز المنتخب الوطني بخمس ميداليات ملونة، بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزيتين، في بطولة العالم للقفز بالمظلات التي أقيمت في روسيا أمس، الى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على ضوء دعمه المستمر واللامحدود للرياضات الجوية.

ووجّه رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، نصر حمودة النيادي، الشكر والعرفان الى سموّه لرعايته ودعمه الرياضات الجوية عامة، والقفز المظلي على وجه الخصوص، بما أسهم في وصول اللعبة الى مكانة عالمية مرموقة، مشيراً إلى أن أسرة الرياضات الجوية كانت حريصة كل الحرص على تقديم إنجاز يسعد سموّه كنوع من أنواع رد الجميل من خلال رفع علم الدولة على منصات التتويج في بطولة العالم.

وتابع النيادي: «كل التحية والتقدير لأسرة (سكاي دايف دبي) التي وفرت الدعم الفني للاعبي منتخبنا الوطني ليؤكدوا تفوقهم الباهر في هذه التظاهرة العالمية، ولولا الدعم الكبير الذي تلقاه الرياضات الجوية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و(سكاي دايف دبي) ما كنا قد وصلنا إلى هذه المكانة، ولما حققنا هذه الإنجازات المرموقة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العالم على خلفية جائحة (كوفيد-19)». وقال: «أسرة الرياضات الجوية فخورة بهذا الانجاز الذي حققه منتخبنا الوطني خلال تلك المشاركة، والتي مثلنا فيها كلٌّ من عبدالباري القبيسي (ذهبية وفضيتان) وزميلته كورنيللا ميهاي (برونزيتان)».

من ناحيته، عبر البطل الذهبي عبدالباري القبيسي عن سعادته بهذا الانجاز، مشيراً إلى أن مراحل الإعداد كان لها تأثير كبير على أدائه، وأنها قادته إلى أن يحل في المركز الاول في مسابقة الهدف، محققاً العلامة الكاملة (200 نقطة) وذهبية المسابقة، فيما جاء في المركز الثاني في مسابقة المسافة التي نال الفضية فيها، وكذلك في الترتيب العام. أما كورنيللا ميهاي صاحبة البرونزيتين في المسافة والترتيب العام، فقد أشارت إلى سعادتها البالغة بصعود منصة التتويج، مؤكدة أن الميداليتين ستكونان دافعاً كبيراً لها من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات.

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