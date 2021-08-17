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الامارات | ريال مدريد يجدّد عقد حارسه البلجيكي كورتوا حتى 2026

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مدريد ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان رسمي أمس، تجديد عقد حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا حتى 30 يونيو عام 2026. وانضم كورتوا حارس مرمى منتخب بلاده إلى فريق العاصمة الإسبانية عام 2018 قادماً من تشلسي الانجليزي في صفقة بلغت 35 مليون يورو، واختير أفضل حارس في موسم 2019-2020.

وخاض كورتوا مباراته الرقم 100 في الدوري الإسباني، السبت، ضد ألافيس في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-1.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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