الامارات | لابورتا واثق من تغيير الوضع المالي لبرشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن لابورتا واثق من تغيير الوضع المالي لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال جوان لابورتا رئيس برشلونة، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن النادي يمكنه أن يعكس وضعه المالي المتأزم خلال عام ونصف العام، مشيراً إلى أن حجم العجز في العام الماضي بلغ 451 مليون يورو (530.92 مليون دولار). وأبلغ لابورتا الصحافيين «أعتقد أنه في غضون عامين سيكون النادي متعافياً»، مشيراً إلى أن الفريق لديه العديد من عروض الرعاية.

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